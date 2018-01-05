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Фотонаблюдател! Къде сгази лука хлебният бос от Благоевград Д. Бакалов?!


5 Януари 2018 16:08  1 коментар   6283 прочита



Собственикът на баничарница в центъра на Благоевград Димитър Бакалов попадна на бдителен полицай в квартал "Струмско", Бакалов спря " Мерцедеса " си пред аптека в квартала и незабавно до него се озова пътен полицай. Безмилостният орган на реда извади тефтера и започна да пише акт на хлебния бос, който чинно стоеше и очакваше наказанието си.

Наблизо имаше още един полицейски автомобил, спрял точно зад Бакалов. Къде сгази лука Бакалов и има ли някаква вина, че да отнесе спешен акт?! Вижте дали правилно е спрял патрулният автомобил наблизо?!

П. Попов

Още за: Димитър Бакалов  квартал  полицай Още от: Общество

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1 коментар

5 Януари 2018 18:19 | Avngh93
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