

Фотонаблюдател! Къде сгази лука хлебният бос от Благоевград Д. Бакалов?!

5 Януари 2018 16:08 1 коментар 6283 прочита







Собственикът на баничарница в центъра на Благоевград Димитър Бакалов попадна на бдителен полицай в квартал "Струмско", Бакалов спря " Мерцедеса " си пред аптека в квартала и незабавно до него се озова пътен полицай. Безмилостният орган на реда извади тефтера и започна да пише акт на хлебния бос, който чинно стоеше и очакваше наказанието си. Наблизо имаше още един полицейски автомобил, спрял точно зад Бакалов. Къде сгази лука Бакалов и има ли някаква вина, че да отнесе спешен акт?! Вижте дали правилно е спрял патрулният автомобил наблизо?! П. Попов Още за: Димитър Бакалов квартал полицай Още от: Общество



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1 коментар

5 Януари 2018 18:19 | Avngh93 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)



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