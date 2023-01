Добринище излиза на протест срещу Решение от 23. 12. 2023 г. на Общински Съвет община Банско относно промяна на Общ Устройствен План на община Банско в местността „Логовете“.

С гласуваната промяна на общия устройствен план (ОУП) на община Банско тази местност „Логовете“ от територия за спортна инфраструктура се превръща в урбанизирана територия без да е направено обществено обсъждане по въпроса и без да има направена Оценка за въздействието върху Околната среда на тази промяна.

Исканите параметри на застрояването до 10% ще унищожат частично гора, която в по-голямата си част е горскостопанска зона към ДГС Добринище и е с 80 годишни дървета. Новоизградената легловата база ще нарастне до стотици спални места в без да има осигурени възможности за водоснабдяване и канализация ,смятат хората от Добринище, заливащи с жалби областния управител Стоян Христов .

Според тях с това си действие Общински съвет Банско насочва потока от туристи леглова база в този нов урбанизиран район край начална станция на лифта, на 12км от Добринище, с което ще лиши град Добринище от препитание и поминък.

Самите земи в зоната с искане за промяна на ОУП попадат под забрана за строителството съгласно Закона за горите, и за тези земи тече процедура на Европейската Комисия за Нерегламентирана Държавна помощ - SA. 26212 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/A/08) и SA. 26217 (11/C) (ex 11/NN — ex CP 176/B/08) — Предполагаема помощ под формата на замяна на собственост върху частно притежавани горски имоти с държавни.

П. Попов