Бунт в петричкото с. Беласица! Жители на селото Въстанаха срещу цех за пелети, който трови въздуха с години!

14 март 2018 14:59 7 коментара 6468 прочита







Положението е нетърпимо, децата ни дишат отрови, вредят на здравето ни и никой не взема мерки.. казват в жалба хората

Бунт в петричкото село Беласица. Жителите въстанаха срещу цех за пелети, стопанисван от местна бизнесдамата. Над 50 подписа бяха внесени днес в Общинска администрация- Петрич срещу цеха. Заедно с подписката жителите внесоха и жалба до кмета на Община Петрич Д. Бръчков, в която посочват: "Нееднократно сме подавали устни сигнали и сведения до кмета на село Беласица относно цех за пелети функциониращ в местността "Чифлика" в селото. Обръщали сме се и директно към собственика на цеха с искане да приведе производството в съответствие със здравословните и екологичните изисквания за тази дейност, но резултат няма. Фабриката се помещава в бивш стопански двор и започна дейността си преди около три години. Първоначално работеше на по-ниски мощности и нещата бяха търпими. От около две години обаче явно се увеличиха машините и мощността, а не се прави нищо, за да се премахнат вредните последствия от работата. От дейността на цеха се отделят финни прахови частици, които са толкова много, че се наслояват като снежна покривка по покривите, колите и околността. Шумът е силен и има дим, който пълзи и обгазява целия район. Подадохме сигнал до РИОСВ- Благоевград. Оттам дойдоха на проверка, но след като предупредиха собственика за това и естествено беше включена само една машина и ефекта от проверката беше нулев. Тя просто бе извършена фиктивно, тъй като според нас следваше да е изненадваща, да се съобрази с ефекта от производството при работа на всички налични машини в цеха, така както е в обикновен работен ден. В съседство на цеха са къщите на хората- дели ги една улица и хората в съседните къщи живеят като в затвор - със затворени прозорци, не излизат навън, а децата им не играят по дворовете. Вредните последици обаче не се ограничават само върху тази улица, в която се намира цеха. Положението е нетърпимо, а никой не ми обръща внимание. Затова сега подаваме настоящата жалба и се надяваме, че ще извършите обективна проверка и необходимите действия, за да защитите правата и здравето на хората от село Беласица. Надяваме се, че те са по-важни от личните облаги на собствениците на цеха и хората, които ги прикриват и им съдействат. Молим молбата ни да бъде разгледана и в рамките на дадените ви от закона правомощия да ни помогнете. Към жалбата си прилагаме списък на хората, които са на становището изложено в нея като този списък не е пълен, в него са включени само част от недоволните, но смятаме, че той достатъчно нагледно показва, че има проблем, че този проблем засяга цялото село и че Общинска администрация трябва да ни съдейства. Ние жителите на село Беласица вярваме във Вас, затова официално се обръщаме най-напред до вас. Надяваме се, че ще има резултат." -посочват жителите на селото. Надяваме се и ние, че отговорните институции ще вземат бързи и адекватни мерки, за да помогнат на жителите на село Беласица да започнат поне малко по често да излизат по дворовете си, защото по думите им в момента наистина са като в затвор. И както каза един от жителите "Ние виждаме какво дишаме". Петя Петрова Още за: бунт Беласица цех пелети Още от: Общество



Запомни За печат



7 коментара

14 март 2018 15:51 | Келнер -2 ( 4 гласа) Оценка:гласа)

Тва е само от тоя комин да ве селяците прости не е от тва че горите дърва и парцали и шо ви падне ако затвори за 2 дена ки се опрай сичко зимно време



14 март 2018 15:55 | ... 1 ( 3 гласа) Оценка:гласа)

Проверете и цеха на кърналовската борса-как дишаме трици и ни се покрива стоката с прах. За какво плащаме такси? Наглеци-заради печалбата на едни се тровят стотици хора.



14 март 2018 16:01 | Мария 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Ела ми кажи на детето, че не е вредно и му обясни защо него изваждам на двора



14 март 2018 16:02 | горски 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

като им конфискуват контрабандните дърва и цеха сам ще си спре....



14 март 2018 16:24 | Вержиня 0 ( 2 гласа) Оценка:гласа)

Ужас това не се търпи



14 март 2018 16:41 | 111 1 ( 1 гласа) Оценка:гласа)

Абе аз съм в горния край на чофлико и смърди ама требва да тръпиме нали немаме пари ние никое сме



14 март 2018 16:58 | Robrstjag 0 ( 0 гласа) Оценка:гласа)





trazodone 50 mg side effects http://personalsolutionsnorthwest.com/ trazodone overdose deathweaning off trazodone for sleep 5 mg trazodone pharmacie en ligne click now buy trazodone brand trazodone online ou trouver trazodone sur le net trazodone 5mg billiger we use it 50 mg trazodone dose trazodone generisches kanada order generic trazodone online prezzo trazodone a buon mercato ou acheter du trazodone pas cher brand trazodone nl only now trazodone 20 mg trazodone herbs trazodone soft tabs for sale order generic trazodone onlinetrazodone 50 mg side effects http://personalsolutionsnorthwest.com/ trazodone overdose deathweaning off trazodone for sleep 25 mg trazodone for sleep







Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката