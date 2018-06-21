Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 21.06.2018г. около 20:40 часа по пътя между с.Покровник и гр.Благоевград, Р.Х./28г./ от гр.Симитли е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ след употреба на наркотични вещества.

На 22.06.2018г. около 01:05 часа по ул.“Ал. Малинов“ в гр.Благоевград, Б.Н./21г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ след употреба на наркотични вещества.

От полицейски служители на 01 РУ-Благоевград, около 00:50 часа на 21.06.2018г. в с.Покровник, общ.Благоевград, е спрян за проверка лек автомобил „Форд Ескорт“, управляван от С.К./48г./ от с. Покровник. С техническо средство е установено, че същият е шофирал с наличие на 2,06 промила алкохол в издишания въздух.

И. Калинков