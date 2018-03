Благоевград, гласувай за 10 г. Константина! Докато директорката Л. Стоянова не излиза от Съдебната палата, децата на Седмо училище"Кузман Шапкарев" правят чудеса

Ученичка от 7- мо СУ "Кузман Шапкарев" изпя хита на Джъстин Тимбърлейк "Can`t Stop the Feeling!" в клип, който представя страната ни в художествено-музикалното състезание на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. 10-годишната Константина Димитрова пее прекрасно, децата, които участват в клипа са облечени в тениски с логото на 7-мо СУ "Кузман Шапкарев". Автор на клипа е Влади Трифонов, а всеки който иска да го види, може да го намери в Youtube. Ако искате да подкрепите Константина, може да го направите, като гласувате на линка до 12 април: Цъкнете тук Художествено-музикалното състезание се провежда ежегодно в рамките на Асоциацията на Кембридж училищата в Благоевград. Основната му цел е да стимулира учениците да използват английския език извън учебната стая по краеативен начин и да подпомага учителите да развиват интереса на децата към езика. За участие в художествено музикалното състезание се допускат само участници, които са представили песен на английски език. Жанрът и видът на песента са по преценка на участниците. Максималната продължителност на песента е 5 минути. Песни или видеоматериали, които са с непристойно съдържание, с религиозни, политически или етнически пристрастия, както и с нецензурирано съдържание ще бъдат дисквалифицирани. Двамата победители, определени от комисията и от публиката, ще спечелят правото да представят произведенията си на откриването на ежегодната национална конференция на преподавателите по английски език „Ден на Кеймбридж” и ще бъдат наградени с грамота, плакет и предметни награди от Асоциацията. Награди се присъждат само на участниците в произведението. Както многократно писахме директорката на 7-мо училище Лилия Стоянова почти всяка седмица е в съдебната палата, веднъж по дело, което тя заведе за клевета срещу родител, и после по 4 дела за уволнение на учителки, три от които вече са възстановени на работа. Съдът определи заповедите на Стоянова като незаконосъобразни. Факт е, че по време на делата директорката призовава свидетели, учители, които също идват в съда, за да дават показания по случаите. Марти Кирилов Още за: ученичка песен хит състезание училища Още от: Общество



това добре, но защо нищо не пишете за т. н. райониране за прием в училищата, което своеволно е спуснато от общината.... до директорите на училищата. Айде директорите ги е страх и с трайкат, но Вие, медиите що не осведомите родителите какво точно ги чака през м. септември. айде будната съвест нещо спи.....



Я сега тръгна ! Фейс новинарите n чакат на гюме



Браво, момиче, супер си! И клипът е много свеж; показва модернизираното училище. Браво! Успех!!!



Не разбрах-Константина самоука ли е или има музикален педагог? А учителят по музика има ли принос в подготовката и? Това са важни неща и е добре да се казват в прав текст. За съдебните дела разбрахме и знаем, че ще уволнените ще ги спечелят, но Стоянова няма да я трепнат....



Аз ходя на поп и джас пеене при Христина Палева и тя има огромна заслуга за това ( за тези, които не знаят аз съм момичето от клипа Константина Димитрова) Христина Палева-вокалиската на Биг Бенд









