Бивш възпитаник на ПМГ "Акад. С. Корольов"-Благоевград влиза в ролята на лекар в култовия сериал „Откраднат живот“

20 юли 2019







Николай Шарков е бивш възпитаник на Природо-математическа гимназия "Акад. С. Корольов" в Благоевград. Той влиза в ролята на лекар в осмия сезон на хитовия български сериал „Откраднат живот“. 35- годишният Николай е роден в разложкото село Елешница. След завършване на гимназия, той заминава да учи и работи в София. Скоро, той ще бъде част от лекарския екип на болница „Света Анастасия“. Медицинската поредица се превърна в любим сериал на малки и големи. Преди дни започнаха снимките на осмия му сезон, който зрителите ще могат да видят през есента. Само преди 2 дни, Спешното отделение на болница „Св. Анастасия“ бе посетена и от премиера Бойко Борисов, който надникна зад кулисите на сериала. Сериалът „Откраднат живот“ започва на 8 март 2016г. Това е първата медицинска драма в България. Сериалът е създаден по всички правила на жанра. Поредицата проследява драматичните обрати в съдбите на главните герои, случващи се на фона на динамичното ежедневие в голяма градска болница. Историите на героите се преплитат с наситените с напрежение случаи от лекарската практика. Изненадващи обрати и интересни сюжетни линии, изпълнени с любов, предателство, приятелство и трудни рискови решения са основните двигатели на интригата. Какъв ще бъде героят на д-р Шарков, почитателите ще могат да проследят съвсем скоро. От екипа издават, че ще има сложни връзки, горещи страсти и още… Цвети Иванова Още от: Общество

