Банско отново домакин на Международния детски конкурс Little Miss & Mister Galaxy 2018

15 март 2018 20:48 518 прочита







За поредна година Банско е домакин и съорганизатор на престижния международен детски конкурс Little Miss & Mister Galaxy 2018, който се провежда между 11 и 17 март в курорта. Младите претенденти за титлата на конкурса се срещнаха със заместник-кмета на община Банско, Ивайло Ръхов, за да поднесат своите почитания към домакините. Невръстните модели поднесоха своите малки подаръци, символизиращи държавата, която представляват. От своя страна г-н Ръхов ги поздрави за участието им конкурса, пожела им да създават приятелства и добри спомени от Банско, и на свой ред им подари сувенири от града. Кандидатите да се окичат с лентата на Little Miss & Mister Galaxy 2018 са 30 деца на възраст между 4 и 15 години, като сред тях има представители на Южна Африка, Русия, Естония, България и много други. В рамките на конкурсната програма премина „Талант шоу”, с което бяха селектирани 10-те финалисти, които тази вечер ще се състезават за челната тройка. Още от: Общество

Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката