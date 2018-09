3 години по-късно! След победа в конкурсa на Struma.com "Всеки търси своя св. Валентин!": Благоевградската снаха, американката Р. Айрие, краси билборд в центъра на Манхатън

Нашата булка направи своя марка за бельо, а моделите ѝ са красиви момичета с увреждания

Благоевградската снаха, американката Раже Айрие, която се омъжи за Николай Николов от квартал "Еленово" краси билборд в центъра на Манхатън. Момичето, което ни изуми с волята си за борба преди години, днес е известна дизайнерка на бельо в Америка. Николай и Раже бяха големите победители в традиционния конкурс на Struma.com, "Всеки търси своя Св. Валентин", който правим всяка година преди празника на любовта и виното и търсим влюбени двойки, чийто истории разказваме. Те спечелиха конкурса ни през 2015 година. Тогава участваха с клип, който бяха направили, когато Николай предложи брак на любимата си. Историята им ние нарекохме "Три метра над небето на Чикаго", тъй като изненадата за Раже бе поднесена в хеликоптер. Николай, знаейки голямата мечта на момичето си да полети, направи предложението си във въздуха навръх рождения и ден. Клипът им бе страшно вълнуващ, затова Раже и Николай спечелиха най-много от гласовете на читателите ни и грабнаха голямата награда: Екипът на Struma. com им подари булченската рокля, грима и прическата на Раже. След сватбата им в Благоевград, роклята, изработена от агенция "Раро" замина за Америка, където двамата влюбени направиха втора сватба за роднините на булката зад Океана. Ожениха се в дворец на приказна церемония. Харесаха ги американците и ги поканиха да участват в клип на известна марка чипс.



Няколко години по-късно научихме добрата новина. Раже, с подкрепата на съпруга си Николай, е изпълнила още една своя мечта. Да помага на хората с увреждания, тъй като сама тя има вроден недъг на краката си. Разработила е марка за бельо, а нейните модели са чаровници с увреждания. Американците силно харесали модната и линия и днес Раже и нейните манекени красят билборд в центъра на Манхатън. Новината, която съобщи за Struma. com, съпругът и Николай, ни развълнува. Нашата булка стигна далеч. Пожелаваме на Раже и Николай много здраве и щастие. Те доказаха, че за любовта няма граници и никакви пречки. А Раже е истинското доказателство, че няма невъзможни неща, стига да следваш мечтите си. Поздравления! С. Петров Aerie is celebrating inclusivity by featuring models living with various disabilities, conditions and illnesses ❤️️ Публикувахте от In The Know Presents в Сряда, 11 юли 2018 г. Още за: Раже Айрие Николай Николов Манхатън Още от: Общество



