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26-годишен на късна разходка из Симитли, пиян зад волана, софиянец го загази...


15 март 2018 10:09   1022 прочита



На 15.03.2018г. около 00:40 часа на ул. “Предел“ в гр. Симитли, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“, управляван от Л. Ц. /26г. / от гр. Симитли. С техническо средство е установено, че същият шофира с наличие на 1, 30 промила алкохол в издишания въздух.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан А. М. /33г. / от гр. София. Около 01:25 часа на 15. 03. 2018г. по ул. “Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград, същият е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ след употреба на наркотични вещества. Срещу А. М. е образувано бързо производство.

Р. Андонов

Още за: шофьор  алкохол  автомобил Още от: Общество

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