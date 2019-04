ugtt oea 110- c poe e cc cyepĸoa pecĸ eoe

pecĸ pooe a yĸco aoo ĸoepcapa 110- c poe e, ĸao cae oa cyepĸoa, ĸoo peca a Meyapooo aooo oee H opĸ. Moe 110 e oe o-eĸcĸya epc a hrn rt, ĸoo ĸ e ycpeca apa a caap cyepooe hrn. O ĸoaa ca co, e e poea cao 20 po o pa aoo 110, e N. hrn rt 110 e e eĸoppa c ĸa o eoee a pecĸoo ae pxy aoaa c opxoc a aooa. a a ceaĸe ĸoae co ĸa eoee a papeĸa a pa. Πo ĸaaĸa ooca e epoeea c ocepo ae ĸao a caap hrn c 1 500 ĸocĸ c ep ypoĸopecopa W-16. Copaa epc oa oope ypaeeo eepe oeĸoa oea c 18 ĸopaa. Hĸo eee ĸao caĸe a peoo cĸo ca apae o ĸapoe aĸa. Ea o a-ae pya xapaĸepcĸ a aooa e eo cĸopoca, ĸoo ugtt e yoeaa . Πpeeceĸa a hrn - ugtt Vrn cy peĸopa a a-p aoo, poee pe 2005 oa, ĸao oee a pae cĸopoc o 254 ac. Koao y ĸopoaa a a-pa ĸoa, ugtt ce py a yce ycpeca Vrn ur rt, cocoe a pae 268 ac. Aoo nggg gr R oae aa pecĸ pooe ĸao aca cĸopoc o 278 ac. Moe hrn popapa c opaee o 261 ac. Bpeĸ e oo xopa oaĸaxa ugtt a yce aoo, ĸoo a ae ocae peĸop o cĸopoc, oa e ce cy. a ee peĸop a ĸoaa a yĸco aoo ĸaa, e oa e pope a apĸaa a ĸo ee. pyoo, ĸoeo e eeco a e cyepoe e eoaa ea. pecĸ aooe pooe e e co oaa ea a eo. Ho ĸao hrn rt cpya $3,26 oa, aceaa oce ce a oea aooa, e pa a c oe oca cepoa cya a eo./ money.bg/ :













