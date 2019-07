³tn y 11% aa o 10 000 apa acĸa pxy aa a Fbk a Lbr

17 2019 10:03 753







Cpe btn ecope ce oxa ce, e acĸ o cpaa a ace CA pxy aoee a Fbk a ycĸae a cocea aa aya e acee cepoo aap a ĸpoay. Ce cyaeo a aĸo ĸoe ĸ Ceaa o oo poeĸa Lbr, eaa a btn y a 11% o 9590 oapa. Toa e p , ĸoo cooca a aaa aya aa o 10 000 oapa pe ocee e ce, coaa NN un徾. Ocaae ĸpoay co acaxa caoe opĸ o pee a poa CA, ĸao thr oe c o 12%. Fbk peca aoee c a Lbr pe pee, ĸao peyaop e cao ae paxa oace, e aaa aya oe a pecaa cepoe pcĸ a cypoca a opeee, a caa a epae aĸ a acoe aap. B peya cea aepĸacĸe aĸooae acoa a o-cpo peya a e aap a a ay./ money.bg/ :













! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .