Учени: Осъществяваме контакт с извънземни до 2100 г.

Човечеството ще осъществи контакт с извънземни през този век, заяви физикът-теоретик и популяризатор на науката Мичио Каку, цитиран от изданието Science Alert. Ученият направи прогнозата в Reddit по време на онлайн интервю от серията AMA (Ask Me Anything), отговаряйки на въпрос на потребител. Според физика хората ще открият извънземна цивилизация към края на века, прослушвайки радиосигнали. Ще бъде необходимо да се разкодира техният език, за да стане ясно към кой тип извънземни цивилизации се отнасят те, пише още "Днес.бг". Общуването обаче ще бъде затруднено, тъй като „братята по разум“ ще живеят на най-малко десетки светлинни години от Земята. Сет Шостак, старши астроном от проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) също смята, че контакт с извънземни ще бъде осъществен през следващите 20 години чрез радиовълни. В същото време физикът-теоретик Стивън Хокинг е на мнение, че извънземните представляват опасност за човечеството и хората трябва да игнорират посланията на извънземни цивилизации. С него са съгласни астрономите Майкъл Хипке и Джон Лърнд, които смятат, че в посланието може да се съдържат вредоносни кодове или опасна дезинформация. По скалата на Кардашев, предложена от съветския радиоастроном Николай Кардашев, съществуват три категории разумни цивилизации във Вселената. В първата са цивилизации, използващи всички достъпни ресурси на планетата, във втората – тези, които получават енергия от родната звезда и в третата – завоювали галактика, пише Лента.ру/retro.bg/ Още за: контакт извънземни издание Още от: Любопитно



