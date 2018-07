Орландо Блум води Кейти Пери в България

Актьорът става войник за филм у нас, певицата го следва по цял свят!

Поп звездата Кейти Пери планира да кацне скоро в България за среща с любимия си – актьора Орландо Блум, по време на работния му ангажимент у нас. Той пристига през август, за да се включи в снимките на филма The Outpost. В лентата, режисирана от Род Лори, Блум ще облече униформата на американски войник в Афганистан на прага на битката при Камдеш. Именно в разгара на снимачния процес се очаква визита да направи и музата му, която по традиция го посещава на различни кътчета в света. 33-годишната красавица вече изненада звездата от култовата поредица „Карибски пирати“ няколко пъти в Лондон, Рим, Прага, Токио и на Малдивите. Феновете вече тръпнат в очакване да си щракнат селфи. Не е изключено знаменитата двойка да посети и популярния йога фестивал Udaya Live, който тази година ще се проведе от 15 до 20 август в Правец. „Очакваме ги, стига да имат свободен ден покрай ангажиментите им, да дойдат и на фестивала", обясни преди време за попълненията в каста на The Outpost пред медии Ярив Лернер – изпълнителният директор на „Ню Бояна“ и организатор на Udaya Live. Кейти Пери вече има допир с България. Миналата година тя заложи на тоалет на наши дизайнери, работещи във Франция, за видеото към песента Chained Тo Тhe Rhythm. Облеклото й се състои от бяла рокля с плисе и специално излято по нейна мярка бюстие. Зад него стои екипът на Ливия Стоянова и Ясен Самуилов от модна къща On Aura Tout Vu, а техни дрехи са носили още Мадона, Бионсе, Лейди Гага, Кайли Миноуг и други. monitor.bg Още за: Орландо Блум Кейти Пери България Още от: Любопитно



