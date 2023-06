Столицата на Перу – Лима, обра овациите на наградите "ТОП 50 най-добри ресторанта в света", като зае първото място и получи повече места в 5класацията от всеки друг град, съобщава CNN.

Цели четири ресторанта от Лима попаднаха в елитния списък: Central на първо място, Maido на шесто, Kjolle на 28-мо и Mayta на 47-мо място. Тази година Kjolle е новак в ТОП 50.

Central, ръководен от Вирджилио Мартинес и Пиа Леон, предлага изискана кухня с перуански съставки и техники вече 15 години.

Ресторантът "превежда посетителите през 15 различни перуански екосистеми, категоризирани по надморска височина - от 15 метра под Тихия океан до 4200 метра нагоре в Андите", разказват собствениците. ,предава Травел нюз

Central е първият южноамерикански ресторант, който печели титлата "Най-добър в света".

Връчването на наградите в класацията е събитие, считано за "Оскар"-ите на световната изискана кухня.

Организира се от Града на изкуствата и науките, колекция от футуристични пространства, проектирани от известния архитект Сантяго Калатрава, в южния испански град Валенсия и се проведе снощи (20 юни).

Страната-домакин се представи много добре в тазгодишните награди, като в топ 50 попаднаха шест испански ресторанта, включително ресторант № 2 в света - Disfrutar в Барселона. Испания също така зае 3 и 4 място с Diverxo в Мадрид и Asador Etxebarri в Atxondo в Баския регион.

Италия и Франция също се представиха добре в Европа, като пет ресторанта в Италия и четири във Франция попаднаха в топ 50. В Англия Лондон спечели три места.

В Азия под светлините на прожекторите е Банкок, където два ресторанта се появяват в списъка за първи път, а два влизат в топ 20: Le Du на 15-о място и Gaggan Anand на 17-о място.

В САЩ два нюйоркски ресторанта попаднаха в топ 50. Atomix се придвижи до № 8 от миналогодишното място № 33, като спечели наградата за най-високо изкачване, както и за най-добър ресторант в Северна Америка. Дългогодишният фаворит Le Bernardin, ръководен от главния готвач Ерик Рипер, също попадна в топ 50 под № 44.

В тазгодишния ТОП 50 са включени ресторанти от 24 територии на пет континента, като 12 ресторанта влизат в списъка за първи път.

Ресторантите имат право да получат най-голямата награда на наградите само веднъж, след което се включват в отделна програма "Най-доброто от най-доброто".

В тази елитна група влизат Geranium и Noma в Копенхаген, както и нюйоркските Eleven Madison Park, The Fat Duck в близост до Лондон, Osteria Francescana в Модена, Италия, и Mirazur в Ментон, Франция.

Central се премества в класацията Best of the Best през следващата година, уточнява още CNN.

Ето и кои влизат в ТОП 50 на най-добрите ресторанти в света за 2023 г.

1. Central (Лима, Перу) - Най-добър ресторант в Южна Америка

2. Disfrutar (Барселона, Испания) - Най-добър ресторант в Европа

3. Diverxo (Мадрид, Испания)

4. Asador Etxebarri (Атксондо, Испания)

5. Alchemist (Копенхаген, Дания)

6. Maido (Лима, Перу)

7. Lido 84 (Гардоне Ривиера, Италия)

8. Atomix (Ню Йорк) - най-високо изкачване, най-добър ресторант в Северна Америка

9. Quintonil (Мексико Сити, Мексико)

10. Нов: Table by Bruno Verjus (Париж, Франция) - Най-високо ново присъствие

11. Trèsind Studio (Дубай, ОАЕ) - Най-добър ресторант в Близкия изток и Африка

12. A Casa do Porco (Сао Пауло, Бразилия)

13. Pujol (Мексико Сити, Мексико)

14. Odette (Сингапур) - най-добър ресторант в Азия и избор на главния готвач Жулиен Ройер

15. Le Du (Банкок, Тайланд)

16. Reale (Кастел ди Сангро, Италия)

17. Gaggan Anand (Банкок, Тайланд)

18. Steirereck (Виена, Австрия)

19. Don Julio (Буенос Айрес, Аржентина)

20. Quique Dacosta (Дения, Испания)

21. Den (Токио, Япония)

22. Elkano (Гетария, Испания)

23. Нов: Kol (Лондон, Англия)

24. Septime (Париж, Франция)

25. Belcanto (Лисабон, Португалия)

26. Schloss Schauenstein (Фюрстенау, Швейцария)

27. Florilège (Токио, Япония)

28. Kjolle (Лима, Перу)

29. Boragó (Сантяго, Чили)

30. Frantzén (Стокхолм, Швеция)

31. Mugaritz (Сан Себастиан, Испания)

32. Hiša Franko (Кобарид, Словения)

33. El Chato (Богота, Колумбия)

34. Uliassi (Сенигалия, Италия)

35. Ikoyi (Лондон, Англия)

36. Plénitude (Париж, Франция)

37. Нов: Sézanne (Токио, Япония)

38. The Clove Club (Лондон, Англия)

39. The Jane (Антверпен, Белгия)

40. Tim Raue (Берлин, Германия)

41. Le Calandre (Рубано, Италия)

42. Piazza Duomo (Алба, Италия)

43. Leo (Богота, Колумбия)

44. Le Bernardin (Ню Йорк)

45. Nobelhart & Schmutzig (Берлин, Германия)

46. Orfali Bros (Дубай, Обединени арабски емирства

47. Mayta (Лима, Перу)

48. La Grenouillère (Франция)

49. Rosetta (Мексико Сити)

50. The Chairman (Хонконг)