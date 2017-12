Новият най-еротичен модел на България е математик!

5 декември 2017 10:30 1385 прочита







Бургазлията Виктор Ангелов е новият най-еротичен модел на България. Той грабна титлата Best Erotic Model 2017. Бившият възпитаник на математическата гимназия ППМГ "Акад. Никола Обрешков" е носител на множество призове от различни фитнес конкурси. Той е носител и на титлата на интернационалния конкурс за фитнес модели Mr. King of Fitness 2017. Само преди месеци Виктор бе обявен за Mr. Sofia Star 2017. Младият фитнес инструктор е с фигура, изваяна с много труд и с визия, красяща корицата на американско списание. По време на конкурса той докосна сърцата, както на журито, така и на многобройната публика в столичното заведение, в което се проведе събитието. В ръцете на Виктор попадна не само титлата Best Erotic Model 2017, но и призът Best Erotic Fotomodel 2017. Конкурсът се проведе в три тура, като последният е съвместен с дамите. Виктор и моделът Михаела Коцева, подгласничка в проекта, изпълниха заедно съчетание с много танци и акробатични изпълнения. Женският интерес към Виктор никога не е стихвал, бил е мишена на голямо количество стройни красавици, но бургазлията, както сам признава, остава завинаги верен на приятелката си Ани. В момента Виктор Ангелов е студент в НСА, учи за треньор по фитнес и културизъм. Познат е на бургазлии със своята компетентност като фитнес треньор и специалното отношение към клиентите си. Превръща хобито си в професия. Работи, мечтае и търси реализация в нови проекти. Организатори на събитието бяха Иван Рупчин, собственик на бутик „Резерве“ и „Мисис България 2007“ Марияна Маринова. В журито бяха „Best Erotic Model 2016“ Виктория Петрова и Виктор Христов, сексимволът Джулияна Гани, която също е носителка на тази титла, Гери Дончева, „Мисис България – Вселена“ Мари Вачева, Деси Димитрова, „Мисис България – Милениум“ Виктория Драганова и други колоритни личности от светския елит на страната. /Blitz.bg./ Още за: Виктор Ангелов модел гимназия Още от: Любопитно



Запомни За печат





Вашият коментар



ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар Коментарите представляват личното мнение на техните автори. Никой друг, освен същите, не носи отговорност за тяхната достоверност и съдържание.

Задължително е коментарите да се пишат на кирилица, за да може да е приятно и лесно тяхното четене. В случай, че нямате кирилица, моля използвайте функцията Кирилизация

Коментарите трябва да са по темата на публикацията.

Използването на нецензурен език и обиди на расова, етническа и верска основа е забранено, както и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство.

Не се допускат коментари, които пряко или косвено уронват престижа на в-к Струма.

Забранено е рекламиране на продукти и услуги, освен в случай, че са по темата на публикацията и са полезни за читателите. Нарушението, на която и да е точка от горните правила ще се смята за основание коментарът да бъде скрит. При системно нарушаване на правилата достъпът на потребителя ще бъде органичен.



Коментар











Въведете кода от картинката