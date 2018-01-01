В интернет се появи видеоклип от Австралия, където един смел турист се качи върху 5-метров крокодил. Опасният номер на 22-годишния биолог от Дания бе наблюдаван от приятелите му, пише The Sun. Първо човекът храни хищника, а след това се качва върху гърба му за няколко секунди. По думи на Нилс Дженсън това е било много вълнуващо изживяване.
"Обичам да се запознавам с нови видове за мен. Когато имах възможност да се доближа до крокодила, трябваше да се възползвам", каза той. Потребителите на социални мрежи, както и местните власти, осъдиха туриста, обяснявайки, че той се държи безразсъдно и дава лош пример, пише Блиц.
С. Петров