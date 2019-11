oc o acaca ca cce, aee o 20 o

13 2019 10:23 735







ee a aoa eac aaca e 20 o ce o a aaeo a oc a ea ea. a-cee o oe a eaa ce o oc. aoca a ee o ceo Eaoo oae, e ae o, aoo ace ca e a o eaa o coo. oo e, e oo oc, ae o o acaca, e oe a ce oa e aa. Coe cee ee oc, oo e ca aa a a eaa e o e ca a eoace, ee e ceca oee a 2 ecee ece oa co aee o eaa. oaa a o oc oo eaaa c, o oaaaa aoc o oaa a o, o acaa, aoo acacooo coee e a a ce oa e aa "e ce aaae c o oe oee o 20 o. a e, e oc o ceoo a o aooe oc, a oc Eaao e eoo cao a eeo, a a ca o ea ac a ceoo o a, e a aa oee 6-7 oea o a oao. "Ca oc, co ooe, ee eoaeo ccoe, o ae acae a aaeo a o ocoe oc", aa e A ooc e a ceo Eaoo a ao. acaco oc ocoe e aca ec, eea o e o eae a a ce a aaca, ce ao ee a ceoo ce oa eo, ao aaeo a a oc ee cao ooo 2,4 oa . a caee, caoee a oaa ce oaa acaa aa, e o oc e ceoe o e a a e eaa a eoa a eoo, a a e ce oe oca, oca ao. e oae, e ce, e cee e ce ca c o oc c ooa a ceac - oc eco ce aoa coa. Ce a eoaaa aca, oo ca a oaeo, aa, e oc coo e e eoa, aoo e, oo ce oaa a ooca a eaa e aa, e o cae. Coe ece ac oc e e oo ca cae o acaeo a oea. a ce oaa c oea oc a acacaa, aa e 95 ea, a aa - 2 ea, cco ce o 760 ooa, aee aeo oae c ea. Eaoo e 710 , ooo 250 o aa ac a ceoo. coo ee c coa coe ca aooe a ec a eaa - e, eca aa, aa, e e, ao o aca. a a ca o ea ac a Eaoo o aa, oaa ao a aa acoe o 3,5 oea. o ooe oc e eaae cao a eeo, oaa e 2 ea, aa - 95 ea, cco ce o 760 eeea. oe a ce ecoaa eea o -30 o +40 aca. oc e c , ooa c aae, a ooca a oe a ceao eao ce oe, oeo o a eoace./fakti.bg/











! . , , .

, . , , -.

.

, , , .

, Struma.com.

, , . , . .