За пореден път Мелания Тръмп бе заснета да страни от съпруга си Доналд Тръмп. Когато двамата кацнаха във Флорида, оставаше само час преди Джо Байдън да стане следващият президент на Америка.

Излизайки от самолета, Доналд Тръмп се спря, за да може пресата да му направи снимки, махайки и усмихвайки се. Но Мелания, която бе облечена в красива дизайнерска рокля, само погледна през рамо и продължи да се отдалечава от съпруга си.

Видеото, в което Мелания просто си тръгва от Доналд Тръмп, е гледано милиони пъти, а потребителите в социалните мрежи не пропуснаха да се посмеят на чужд гръб. "Ако "писна ми" беше човек", написаха от The Lincoln Project. Това заключение беше повторено от много други потребители в Twitter, като @FESAUGUSTOS, който озаглави клипа: "Мелания каза: Договорът ми да се преструвам приключи преди 7 минути. "

Melania said: My contract to pretend ended 7 min ago. pic. twitter. com/FBKMdqrCVf



Потребителят @diegoebarros написа: "Мелания вече е приключила със всичко. Тя вече се отказа да позира", докато кореспондентът на GQ Джулия Лофи се пошегува: "Кой знаеше, че Мелания има толкова отлични комичени възможности. "

И други клипове и изображения на Мелания Тръмп от сряда предизвикаха раздвижване в социалните медии.

Няколко изображения, на които Доналд Тръмп младши, Ерик Тръмп и Иванка Тръмп са емоционални, докато гледат прощалното обръщение на баща си, бяха споделени в социалните мрежи. А самата Мелания просто се усмихва, докато се качваха на един от ВВС, за да заминат за Флорида.

Потребителят на Twitter @ roflo83 реагира на усмихнатата Тръмп, като написа: "Тя изглежда толкова щастлива", докато @chronicann туитна: "Мелания с истинска усмивка. "