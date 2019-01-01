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 Ñúáîòà, 27 ÞëèÔîðóìÊëþêè
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Êúùàòà íà "ÂÈÏ Áðàäúð" çàïðèëè÷à íà áóíèùå


27 þëè 2019 10:17   2352 ïðî÷èòà



Êúùàòà, ïðåç êîÿòî ñå èçíèçàõà èñòèíñêè çâåçäè, íî è òîíîâå ïåðñîíè ñ ïðåòåíöèè, ÷å ñà êàéìàêà íà ðîäíèÿ åëèò, çàïðèëè÷à íà áóíèùå, âèäÿ ÏÈÊ. Ñðàâíåíèåòî å òî÷íî íà ìÿñòî, òúé êàòî íà ìíîãî îò ñúêâàðòèðàíòèòå, ïðîäàâàëè ñå ïðåç ãîäèíèòå íà ïðîäóêöèÿòà, ìÿñòîòî èì å òî÷íî òàì - íà áóíèùåòî.

Òàçè åñåí, çà ùàñòèå, ïîñòðîéêàòà íÿìà äà ñúáèðà óòàéêèòå íà õàéëàéôà, ñëåä êàòî ïðîåêòúò áå ñâàëåí îò åôèðà íà Íîâà òåëåâèçèÿ çàðàäè ñðàìíî íèñúê ðåéòèíã. Î÷àêâàøå ñå êúùàòà êðàé Íîâè õàí äà áúäå ñðèíàòà äî îñíîâè è íà ìÿñòîòî é äà "èçíèêíàò" íîâè ñòóäèÿ. Ñ äíåøíà äàòà îáà÷å ÂÈÏ-êâàðòèðàòà ïðîäúëæàâà äà ãðîçè êîìïëåêñà, îò êîéòî ñå èçëú÷âà è "Íà êàôå", è êàòî èçîñòàâåí ïàìåòíèê äà íàïîìíÿ çà íÿâãàøíàòà ñè ñëàâà. Áèâøåòî çâåçäíî óáåæèùå â ìîìåíòà ÿâíî ñå èçïîëçâà êàòî ñìåòèùå - îò âñè÷êèòå ìó ñòðàíè å çàðèíàòî ñ íåïîòðåáíè è èçïî÷óïåíè ïàíà è ðåêâèçèòè çà øîóòî.

Ïðè âñå, ÷å ïîñòðîéêàòà å áóêâàëíî íà ìåòðè îò ïúòÿ Ñîôèÿ - Íîâè Õàí, è âñè÷êè ïúòóâàùè ïî òðàñåòî ñòàâàò ñâèäåòåëè íà òàçè ìèçåðèÿ. Ñëåä íåãàòèâèòå, êîèòî øîóòî ñè íàâëå÷å â ïîñëåäíèòå íÿêîëêî ñåçîíà çàðàäè èçâèðàùèòå îò Êúùàòà âóëãàðèçìè, ïîáîèùà è ñåëÿíèÿ, äåìîíñòðèðàíè îò ïåðñîíè, íàðè÷àùè ñåáå ñè ÂÈÏ, òàçè ãîäèíà Íîâà òåëåâèçèÿ ðåøè äà íå ïîäíîâÿâà ëèöåíçà îò õîëàíäñêàòà òåëåâèçèîííà ïðîäóöåíòñêà êîìïàíèÿ "Åíäåìîë".

Êàòî öÿëî âîàéîðñêîòî ïðåäàâàíå ñå èç÷åðïâà è â ñâåòîâåí ìàùàá. Ìèíàëàòà åñåí è ïðîäóöåíòèòå íà áðèòàíñêàòà âåðñèÿ îáÿâèõà êðàÿ ìó./hotnews.bg

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