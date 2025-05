Извънземните съществуват. САЩ ги крият 80 години







Тридесет и четирима високопоставени служители разказват подробно за строго пазените тайни на правителството на САЩ, свързани с разледвания за НЛО и срещи от третия вид. Това се случва в новия документален филм The Age of Disclosure, пише The ​​Washington Post. Автор на статията е Джада Юан.

В статията си тя задава вечните риторични въпроси – защо изобщо правителството пази в тайна цялата информация, свързана с НЛО и изложени ли са били на опасност жителите на САЩ, като са им били спестени строго секретните факти?



Изслушванията в Конгреса през 2022 г. и 2023 г. по темите за НЛО бяха само началото

припомня режисьорът на филма Дан Фара. Тя интервюира 34 високопоставени чиновници от американското правителство, военни и разузнавателни общности. Това са хора, които твърдят, че имат истински опит и конкретни знания за неидентифицирани аномални явления (UAP).



Основната тема на филма – правителството на САЩ крие доказателства за срещи с извънземни в продължение на 80 години. Причините са преди всичко политически – Студената война, последствията от нея и борбата за надмощие във военно-промишления комплекс.

Критиците бяха скептични, те споделиха че не са видели нищо във филма като фактология. Просто отново се издигат някакви предположения, но с такава убеденост, сякаш са истина. „Моят проблем с The Age of Disclosure не е липсата на противоположни мнения“, пише Даниел Фиенберг от The Hollywood Reporter. „Няма как какъвто и да било експерт да потвърди или опровергае каквото и да било. Нищо не е доказано и следователно нищо не може да бъде опровергано“.

Държавният секретар Марко Рубио се появява във филма заедно със сенатор Кирстен Гилибранд (D-Ню Йорк) и Майк Раундс (R-Южна Дакота). Те в един глас вдигат тревога, че



НЛО трябва да бъдат щателно разследвани

Въпрос на национална сигурност било да се знае какви са тези подозрителни обекти (дронове, балони, роботи) и кой ги е изпратил.



Джей Стратън, бивш директор на работната група UAP на Пентагона, разказва защо е важно САЩ да пазят своите UAP тайни толкова строго, че различни агенции да не могат да съобщават за това, пише Списание8. „Първата страна, която пробие тази технология, ще бъде лидер за години напред“, казва Стратън във филма. „Това е подобно на проекта Манхатън: разработихме атомно оръжие, спечелихме войната и това ни превърна в суперсила вече почти век. Това е атомното оръжие на стероиди. “ „Виждал съм със собствените си очи нечовешки плавателни съдове и нечовешки същества“, казва във филма Стратън.



Най-силно присъствие в документалната картина има Луис „Луе“ Елизондо, бивш служител на Министерството на отбраната и член на вече несъществуващата Програма за разширена аерокосмическа идентификация на заплахи (AATIP), който също свидетелства пред Конгреса. Той твърди, че съществува Програма за наследство, която съдържа 80 години класифицирани данни за наличието на НЛО, но бюрократите са ги криели от президентите.



Според Луе покриването на тази информация, може да доведе до ситуация като 11 септември 2001 г., когато Америка беше хваната неподготвена за масова атака, въпреки множеството незабелязани предупреждения, че нещо подобно предстои.

Специално място във филма е отделено на размислите на Томас Р. Уилсън, бивш директор на Агенцията за разузнаване на отбраната. Той твърди, че има програми, съсредоточени върху обратното инженерство на извличане на сривове на UAP, но че дори на него му било позволено да знае какво се случва в тях.

Най-разочароващият аспект на филма обаче е, че тези експерти всъщност не могат да разкрият повечето от тези доказателства, защото те все още са класифицирани, уточнява The ​​Washington Post.

Фара разговаря с военни, които казват, че са виждали със собствените си очи



летящи превозни средства, които се противопоставят на законите на физиката

Някои говорят, че са видели квадратен червен обект с размерите на футболно игрище, който се рее край брега близо до базата на космическите сили Ванденберг в Калифорния, преди да се стрелне през планините. Военни пилоти разказват за гигантски летящи черни кубове с ясни сфери около тях. Теорията е, че тези обекти действат като мехурчета, в които законите на времето и пространството не важат.



Посланието в документалния филм към обикновения зрител е ако някой някога някъде види НЛО или странни необясними явления – веднага да съобщи за тях на съответните служби. Има и препоръка от учени – търсенето да се задълбочи в океаните. 80 процента от големите водни площи на земята не били добре изследвани и съвсем логично било извънземните да се крият в подводните пространства.