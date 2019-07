Aepĸacĸ aooe pooe Frd e poaa oe o-p oe aoo o cyep ĸoaa Frt G a 1,2 oa oapa. Cao 45 aĸa oea e a poee. Toa e coa ĸoaa, c aoo yoee, e e e eaĸoo ĸoaa a ce ĸapa o oece a, e NN.



Aoo Frd Gt k , ĸoo e cc 700 ĸocĸ c, e peaae a ypaee cao a c oocoe a oa eca. To e e poeĸpa a ooap a cĸaa a cceae cep, ĸao eepe ca a cooa a opa oeaa a ĸoaa.



Toa oaaa, e 3,5-po ae c ypoĸopecop e ocypa ooc c 53 ĸocĸ c oee o caap oe Frd G c 203 oee o ĸoaa, ceea cceaeo o Ma. Mooca a cceae aoo a apĸaa e a opaea copao paaa a cpeoaeo.



"G k paĸpa e ooc a ĸoaa e opae copae. Toa e a-op a cocee a paaa ĸoa a yce ĸaĸo e a e a c aoo a Frd ca ĸao a o Ma", e a Xay Ta-Ta, poyĸo peĸop a ĸoaa.



a a e ocao pa, ĸoaa e ea o ĸo yoca, ĸoo pcca caap aoo. T a pa pe a opae, ĸao "Hopae", "Cope" "a ca", o ooca a poa a coaa. Beco oa, o aoo ce cce cĸo a ea, a a e oo a-aepoae. 7-ceeaa cĸopoca ĸy e ceao acpoea a apeco cceae a ca



T ĸao oeĸoaeo ѝ e o pope, ceaĸaa a acaepa oe a ce opa eopa. a oaa a ceao papaoea ceaĸa cc ccea a eoacoc o ec ĸoaa. Koaa a o ea ya aa, ĸao ea e ooo a ce cec o eoo. Cpaĸe a pa oe ca oca o-c o caap Frt G.



op apa Frt G, a ĸoo e papeeo a ce ypaa o oece a, e oo cĸ. Cao 1300 po ca cae, oĸaĸo e aoao poocoo a aooa pe 2017 oa, ĸao capoaa ea e a 450 000 oapa. eaee a o peaa, e pao a ĸaaca peapeo, a a oa a ce co c aĸ.



Ho aoo Frd G k oae e e oce a opeee eaa./money.bg/