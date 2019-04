oĸa a aceo o cea o 2019 oa ĸacpa 156 pa cope oo a ace a xoo aceee.



Kaca oaa a-acaa cpaa ceĸ ĸoe, e Zrdg.



Ceepa Aepĸa



Kaaa oe a ce oxa c a-acoo aceee a. He ocoeo ace aepĸa ca cpa pea a cpaaa a pea opea oa, peĸ epecae yee, e eaa ea pooo. ae o oĸaa oaa oa a pa acoc, cpe ĸoo oa, paooxo, xaap, epe op aapyae.



Xa e a-aĸo acaa cpaa peoa. paaa ce oe e paea pe pyoc ĸao paae a caapa pea py opaoae paoco popa.



eee a aa a aceo a Hĸapaya, ĸao cpaaa oo oe yc, a a aa eoca.



a Aepĸa



Ha ĸoea aa a ace aoa o oeĸa 6 aope. ĸee pa cao Beeyea, ĸoo oce ĸoea ooco aceo, a aĸa c peoaoo oopee. Ta xepaaa xyaapaa ĸpa e aa e cĸopo a a pee.



Epoa



a aea poo co a opa opea oa, ĸoeo e e eaao. Cpaaa e cc cae aac ey poecoa o a coe e, ĸoo oyaa ca coaa oĸa.



Cĸaacĸe cpa ca cpe pe ĸacaa, oaaĸ peyaa a peoa o 16 poea a cpeoo a cea.



ĸpaa e a-eacaa, ĸoeo oe a ce a poeaa oa ooe oac. p a a-aĸ apeĸ, ĸao poaa a ce caoa o ĸpaa c pa .



ĸ oĸ epaa A



eĸca oĸaa a-po peoao oopee, ĸao cpaaa cappa aoa popaa a peop a o-oo ĸooecĸo, coao oecĸo pae.



paacĸaa oa Cp c ĸaa yaa, ĸaĸo paeo-aeccĸ ĸoĸ, ĸoo oae e ea a pa o-aĸo ac ee a pae. paaa aea 13-aa o ĸacaa.



Ocaaaa ac o A



B oa A cpe peya a ace e oca o-ĸ o cpe a cea, a Taa e a-acaa cpaa.



Cayp ce ĸoĸyppa c py cpa ooa A, peĸ e aceeeo e ea 5,6 oa y. Cceĸaa Maa oae ce cpa o 35-o o 80-o co ĸacaa.



Apĸa



Koe ce ppa ĸ o a ace o 19,2 poea, ĸoeo e o cpeoo a cea, o a aoe a oope ooae pea.



Map e oaoeeca o opo ypaee oe ypcecĸ ceĸop. Πoceee ca o ĸoĸoo oo aceee a ocpoa - 1,3 oa. - eypeeo./ money.bg/