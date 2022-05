Полицията в Ню Йорк разследва брутално гангстерско убийство, при което са застреляни двама младежи. Причината? Спор за открадната чанта и вендета между две банди.

23-годишната Ники Хуанг и 22-годишният Джеси Парила били отвлечени в Бронкс миналата неделя, а телата им, със следи от куршуми, са открити на следващия ден в подпалена кола.

Разследващите смятат, че Парила, който познавал момичето от гимназията, няма нищо общо със спора. Ники си навлякла гнева на бандитите, защото разказала, че чантата й била открадната от техни членове на друга групировка. Парила, който е бивш баскетболист, се оказал на неподходящото място в грешния момент.

Хуанг била собственичка на разкрасително студио и се оказала в основата на гангстерския конфликт между групировките - Up the Hill и Down the Hill, която стигнала до вълна от насилие и поне три трупа. Банди с тези имена се срещат и в други части на Америка и също са в конфликт, но няма яснота дали са обвързани с големите престъпни организации в страната.

Хуанг била ограбена преди седмица на територия, контролирана от Up The Hill. Била задигната чанта, в която има пари, лични документи и банкови карти.

Вместо да отиде в полицията, тя съобщила на свои приятели в бандата, че извършителят е от техните врагове. Според властите това започнало конфликт между групировките – същата нощ бил убит член на Down The Hill.

Последвал и отговор за убийството - нови покушения. Били простреляни двама младежи. Те се отървали само с рани по крайниците, пише "Дейли мейл".

Но от бандата не били приключили с отговора си. Членове на Down The Hill отвлекли Ники и Парила и под дулото на пистолет накарали момичето да се обади на своя познат от противниковата групировка, за да го примами в засада.

Няма данни дали този подъл опит за отмъщение е сработил. Приятелят на Хуанг е бил застрелян в главата, когато отишъл да хвърли боклука преo собствeния си дом.

Вендетата ескалирала в убийството на Ники и Парила. Те били закарани в пусто част на Бронкс и били разстреляни. Загинали в Хондата на майката на момчето Мишел Моралес. После убийците запалили автомобила.

Моралес разказала на журналистите, че нейният син просто е карал момичето. “Имала е нужда някой да я закара и му се обади, не знам как са стигнали до Бронкс”, споделя тя.

“Беше си вкъщи цял ден, трябваше да ме посрещне, но не дойде. Обадих му се, но не дигна... Простреляли са го два пъти, ” разказва почернената жена.