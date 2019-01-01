Ïàðëàìåíòúò îòïóñíà ïîæèçíåíè äúðæàâíè ïàðè÷íè íàãðàäè íà 8 äóøè, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Àãåíöèÿ „Ôîêóñ“.
"Çà" ðåøåíèåòî ãëàñóâàõà 134 íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, áåç "ïðîòèâ" è ñ 1 "âúçäúðæàë ñå".
Ïðîåêòúò íà ðåøåíèå å âíåñåí îò Ìèíèñòåðñêè ñúâåò. Ïîæèçíåíèòå äúðæàâíè ïàðè÷íè íàãðàäè ñà çà îñîáåíè çàñëóãè êúì áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íàöèÿòà.
Íàãðàäèòå ñà â ðàçìåð íà 700 ëâ. ìåñå÷íî. Íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè îäîáðèõà íàãàðäèòå äà áúäàò îòïóñíàòè íà: ïðîô. Àíàòîëè Êðúñòåâ, Àíæåë Âàãåíùàéí, Ãåîðãè Äþëãåðîâ, Èâàí Ñòàéêîâ, Èâàí Èâàíîâ, Ëèëè Èâàíîâà è Õðèñòî Ãàíåâ.
Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îäîáðè ïîæèçíåíà íàãðàäà îò 500 ëâ. ìåñå÷íî äà ïîëó÷è Àíäðåé Äðåíèêîâ çà èçêëþ÷èòåëíèòå ìó ïîñòèæåíèÿ è çà öÿëîñòíèÿ ìó ïðèíîñ â îáëàñòòà íà êóëòóðàòà. /standartnews.bg