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 Ïîíåäåëíèê, 25 ÍîåìâðèÔîðóìÊëþêè
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Äúðæàâàòà ðåøè: 700 ëåâà ïîæèçíåíà íàãðàäà çà Ëèëè Èâàíîâà


25 íîåìâðè 2019 09:47  1 êîìåíòàð   749 ïðî÷èòà



Ïàðëàìåíòúò îòïóñíà ïîæèçíåíè äúðæàâíè ïàðè÷íè íàãðàäè íà 8 äóøè, ïðåäàäå ðåïîðòåð íà Àãåíöèÿ „Ôîêóñ“.

"Çà" ðåøåíèåòî ãëàñóâàõà 134 íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè, áåç "ïðîòèâ" è ñ 1 "âúçäúðæàë ñå".

Ïðîåêòúò íà ðåøåíèå å âíåñåí îò Ìèíèñòåðñêè ñúâåò. Ïîæèçíåíèòå äúðæàâíè ïàðè÷íè íàãðàäè ñà çà îñîáåíè çàñëóãè êúì áúëãàðñêàòà äúðæàâà è íàöèÿòà.

Íàãðàäèòå ñà â ðàçìåð íà 700 ëâ. ìåñå÷íî. Íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè îäîáðèõà íàãàðäèòå äà áúäàò îòïóñíàòè íà: ïðîô. Àíàòîëè Êðúñòåâ, Àíæåë Âàãåíùàéí, Ãåîðãè Äþëãåðîâ, Èâàí Ñòàéêîâ, Èâàí Èâàíîâ, Ëèëè Èâàíîâà è Õðèñòî Ãàíåâ.

Íàðîäíîòî ñúáðàíèå îäîáðè ïîæèçíåíà íàãðàäà îò 500 ëâ. ìåñå÷íî äà ïîëó÷è Àíäðåé Äðåíèêîâ çà èçêëþ÷èòåëíèòå ìó ïîñòèæåíèÿ è çà öÿëîñòíèÿ ìó ïðèíîñ â îáëàñòòà íà êóëòóðàòà. /standartnews.bg

Îùå çà: äúðæàâà  íàãðàäà  Ëèëè Èâàíîâà Îùå îò: Ëþáîïèòíî

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1 êîìåíòàð

25 íîåìâðè 2019 13:12 | ???
Îöåíêà:
1
 (
1
 ãëàñà)

äîáðå ñå ãîëåìà å âåðíî, íà òðè ïîêîëåíèÿ, à çà ìíîãîáðîéíèòå ïðèõîäèòå ïëàòèëà ëè ñè å äàíúöè - íå, à íàøòå ðîäèòåëè è áàáè è äÿäîâöè äà íå áè äà íå ñà ðàáîòèëè è ñåãà ñ ìèæàâè ïåíñèè, ðàçáèðàì äà áåøå ñèìâîëè÷íà ïåíñèÿ, ïîíå êîëêîòî å ìèíèìàëíàòà ïåíñèÿ, ìà òàêà å â íàøàòà ìèëà ðîäèíà (íàðî÷íî ÿ ïèøà ñ ìàëêà áóêâà) è êàòî å ñàìà çà êàêâî ñà è òîëêîâà ïàðè, àêî å óìíà è èñêà íàðîäà äà ÿ ïîìíè áè òðÿáâàëî äà ñå îòêàæå îò îêàçàíàòà è ÷åñò, à èíà÷å çà îáèêíîâåíèÿ íàðîä ïàðè íÿìà...




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