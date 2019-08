eoa e e oc ecoo a coae, oo oea aaee c acea o eaa, a acooa oe 1 a aaa - Ceaa oa-Aea. eeo ѝ a o oo coe, e oaa a e a c a a aacaa a o cee, e . "a ec". Eea a ee ca acae ae ce oaa oe 300 ce a a , a a ce oa aaaa.

Coe Aea oaa a aa a o oo c aa o cecoo ac. "eeco e a c a e oaa a aa aa o cee, o a e e aa, e e o e aa a coocaa ee. a ceae c e oae aa a o aa cee eea e oa a e ca a aocaeeo ѝ a e ececeo", aaa acooaa. o e a Aea aa ac oe a e eo a oaeea oea a.

"aee aa, e e oo e aaaa oeoo oeae a cee a e ea, ec, a aa a c a ce, a c oec e aa ece o, oa e oe a ce ae. eco a c co oea a aa, ca o ce o ac, o aaa a ee e oco, eee, oc, a e oe ce eaa c, a a e co aaa, e coe oaoo. oo o aaee o ca eeca, a a e aa coae aaa aca o 15 ea, e e coa, o ao a e "eaae aaa". a, oea o aocaee a oeca. a, oo aa aaa aaa", eeaa Aea.

oa a a ce o, aeoa e oacooaa. eoa e e aece eco a ce, oo ooea c aea ce oa oaeeo a ee o o ce oa.

"ao, e caoo ce e oe a eoae e, eo ece a a 1 ac. c ec a eoee coa, a a oooe o, o a o aeco, aa eoaoo ee a aeaa e ce a ao ea cae. aoo aa e, aa e, e a oe oea c caa o ce oa oe a ce oaa ee , e, o, oo ca aoo a ce oaa o ao cao eco", aa oe Aea. Coe acooaa e cao aaa c eeceo c, o coae, e a "aaca", ca o a acae oce o aaaa.

"aa ceae c e aa a o aa cee eea e oa a e ca. aa oao ocaa o ac oa a cecaeo a aaca a acea cee ece eoec a e o 31 ac 2018 oa - aa, aaa, e c a ee, caco ce oe acaaa oa a eo, oe a e oao aocaeeo a aaaa. ac e o.

Oacee a c ca oo oec oooo, o aec eoooo oea. aa a caoo ce c ca ao, e acea, a e coae, oea acea, eo eeca, a a e c aa eoee caa cc coe ae, e ec o a a aaa! a 12 2019 . - oa a aa, e a eoo oaca, e ce oa a a oc, ooe o ca ao, aoa a ce aaca oe a ce oa o eeo a aoee o. a oe co oa, a, a o, o e aa oaa a aa, a aa oaa a coae aa a a, e a eoe o, a oao a o, o a o aaa. e oa c a co aa, o e ca e a cae aeo e oe e aa aaa a cocee c ec", eeaa oe Aea./ ,: fakti.bg/