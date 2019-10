Най-старите офорти от митичния път към безсмъртието са открити в 4000-годишен ковчег на „карта за душата за постигане на вечен живот” в Египет, пише Daily Mail.

Древните египтяни вярвали, че ако следват зигзагообразната карта в Книгата на Двата пътя, те ще стигнат до Озирис, господар на подземния свят.

Озирис е върховният съдия на човешките души в древноегипетската религия.

Класически е изобразяван като зелено божество с брада на фараон.

Вярвало се е, че всеки, който види Озирис, ще постигне безсмъртие и след голям празник с божеството ще постигне всичките си надежди и мечти.

Но маршрутът бил опасен - с мъртвите трябвало да се пресече огнено езеро, обителта на ножовете, портите на огъня и тъмнината и други адски препятствия и демони.

Открити са няколко екземпляра от древния водач, но ново изследване, публикувано в The Journal of Egyptian Archaeology от Harco Willems, предполага, че това откритие е най-ранното известно копие на The Book of Two Ways.

Тя е бе открита през 2012 г. в известния некропол - града на мъртвите - Дейр ал Барша, разположен на източния бряг на Нил.

Надписите в гробницата се отнасят за Джехутинахт I от около 21-ви до 20-ти век пр. н. е. /blitz.bg/