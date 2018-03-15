Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.2 от НК са образувани срещу следните водачи на МПС:

На 15.03.2018г. около 21:31 часа в с.Струмяни, С.Г./63г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с наличие на 0,81 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.03.2018г. около 19:40 часа в местността „Предел“, Г.К./59г./ от с.Бачево, общ.Разлог е управлявал товарен автомобил „Фиат Маренго“ с наличие на 1,40 промила алкохол в издишания въздух. Същият е допуснал ПТП с материални щети с лек автомобил „Лада“. При инцидента няма пострадали хора.

На 18.03.2018г. около 00:50 часа по ул.“Драма“ в гр.Хаджидимово, И.К./32г./ от гр.Хаджидимово е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,45 промила алкохол в издишания въздух.

На 18.03.2018г. около 02:45 часа по ул.“Свобода“ в гр.Петрич, С.С./38г./ от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“ с наличие на 1,31 промила алкохол в издишания въздух.

След извършена, около 23:25 часа на 18.03.2018г. в с.Марчево, общ.Гърмен, проверка на лек автомобил „БМВ“, управляван от Д.Г./21г./ от с.Мосомище, общ.Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев е установено, че същият шофира без свидетелство за правоуправление.

На територията на област Благоевград са станали следните ПТП:

В хода на извършена, около 21:05 часа на 16.03.2018г. в района на местността „Ушите“, землище на с.Падеш, проверка на лек автомобил „Пежо“, управляван от К.О./24г./ от с.Падеш, общ.Благоевград, с техническо средство е установено, че същият шофира след употреба на наркотични вещества.К.О. е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е бързо производство.

М. Иванов