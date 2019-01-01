

В Благоевград: Арестуваха вандал изпотрошил колата на Владимир Пензов

12 август 2019 09:43 385 прочита







Полицията в Благоевград задържа мъж, който без всякаква причина е изпотрошил автомобил, собственост на благоевградчанина Владимир Пензов. Около 23.50 часа в полицията е подаден сигнал от Радослав К., който съобщил, че неизвестно лице, минавайки покрай паркирани автомобили в ж. к Ален мак, удря с юмруци по автомобил собственост на Пензов, счупил огледалата му и побягнал. След бързи действия на полицията задържаха и вандала Костадин Милев, какви са му мотивите за това действие, полицията изяснява. П. Костадинов Още за: арест мъж автомобил Още от: Крими



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