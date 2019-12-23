Убийци на пътя: Хванаха разложанин с 3 промила алкохол зад волана, и още...

23 декември 2019 12:13   1141 прочита


Бързи производства за извършено престъпление по чл.343 Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 21.12.2019г. около 11:30 часа по път II-19 в района на гр.Разлог, 43-годишен от гр.Разлог е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 3,00 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.12.2019г. около 01:55 часа по ул.“Рокфелер“ в гр.Петрич, 41-годишен от гр.Петрич е управлявал лек автомобил „Опел“ с наличие на 1,51 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.12.2019г. около 01.20. часа по ул.“Бяло море“ в гр.Гоце Делчев, 20-годишен от с.Абланица, общ.Хаджидимово е управлявал лек автомобил „Рено Клио“ с наличие на 1,59 промила алкохол в издишания въздух.

На 22.12.2019г. около 13:00 часа по ул.“Тодор Каблешков“ в гр.Сандански, 39-годишен от с.Бабяк е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,93 промила алкохол в издишания въздух.

М. Иванов


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