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Стрелба в "Еленово"! Трима се скараха, единият извади пистолет и...


22 август 2019 10:51  1 коментар   8505 прочита



Като в екшън се стреляха миналата вечер в Благоевград. Полицейски служители получили сигнал за произведен изстрел в ж. к „Еленово“.

Незабавно на място е изпратен полицейски екип, който установил, че в резултат на скандал между трима мъже, единият от тях е произвел изстрел в пода със законно притежаван пистолет. Няма пострадали.

Оръжието и боеприпаси са били предадени с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство. Стрелецът е задържан със заповед за 24 часа.

К. Тодоров

Още за: сигнал  изстрел  екип Още от: Крими

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1 коментар

22 август 2019 11:35 | Dgagata
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Между стреляха се и стреля, за теб К... Ти... е едно и също. Браво...




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