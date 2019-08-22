Като в екшън се стреляха миналата вечер в Благоевград. Полицейски служители получили сигнал за произведен изстрел в ж. к „Еленово“.

Незабавно на място е изпратен полицейски екип, който установил, че в резултат на скандал между трима мъже, единият от тях е произвел изстрел в пода със законно притежаван пистолет. Няма пострадали.

Оръжието и боеприпаси са били предадени с протокол за доброволно предаване. По случая е образувано досъдебно производство. Стрелецът е задържан със заповед за 24 часа.

К. Тодоров