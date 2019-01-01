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Шофьор счупи дрегера в Гоце Делчев, закова 3.83 промила


24 септември 2019 12:32   5835 прочита



Няколко са бързите производства, образувани срещу пияни и дрогирани шофьори за изминалите почивни дни в Пиринско. В петък на обяд, по ул.“Гоце Делчев“ в Гоце Делчев, 42-годишен мъж от Копривлен е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 3,83 промила алкохол в издишания въздух.

В неделя след полунощ по ул.“България“ в Банско, 22-годишен мъж от разложкото село Баня е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1,70 промила алкохол в издишания въздух.

Късно вечерта в неделя в Белица, 45-годишен софиянец е управлявал товарен автомобил „Мерцедес“ с наличие на 1,33 промила алкохол в издишания въздух.

Вчера следобед, на пътя между село Делчево и Гоце Делчев, от полицейски служители на РУ-Гоце Делчев, е спрян за проверка лек автомобил „Форд Ескорт“, управляван от 36-годишен мъж. В хода на проверката е установено, че същият шофира след употреба на наркотични вещества. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Г. Георгиев

Още за: шофьор  дрегер  алкохол Още от: Крими

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