

Рязаха гуми на поразия в Сандански и района, арестуваха отмъстителя

2 май 2019 12:30 1568 прочита



Снимка: илюстративна



Снимка: илюстративна Снимка: илюстративна Полицаи от Сандански работят по няколко случая на срязани гуми от последните дни. Лек автомобил "Опел Вектра" осъмна с 4 срязани гуми, а товарен "Ситроен" - с 3 срязани гуми. И двата автомобила са били паркирани в Сандански. По случая е образувано досъдебно производство. В кресненското село Сливница положението беше дори още по-зле. Там две коли осъмнаха с по 4 срязани гуми, а още две коли се разминаха с по 1 срязана гума. След незабавно проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители на РУ-Сандански е установено, че извършител на деянието е 33-годишен мъж от с.Сливница. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава. Г. Георгиев Още за: арест гуми служители Още от: Крими



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