Полицаи от Сандански работят по няколко случая на срязани гуми от последните дни. Лек автомобил "Опел Вектра" осъмна с 4 срязани гуми, а товарен "Ситроен" - с 3 срязани гуми. И двата автомобила са били паркирани в Сандански. По случая е образувано досъдебно производство.
В кресненското село Сливница положението беше дори още по-зле. Там две коли осъмнаха с по 4 срязани гуми, а още две коли се разминаха с по 1 срязана гума. След незабавно проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители на РУ-Сандански е установено, че извършител на деянието е 33-годишен мъж от с.Сливница. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
Г. Георгиев