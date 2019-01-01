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Рязаха гуми на поразия в Сандански и района, арестуваха отмъстителя


2 май 2019 12:30   1568 прочита

Снимка: илюстративна
Снимка: илюстративна


Снимка: илюстративна

Полицаи от Сандански работят по няколко случая на срязани гуми от последните дни. Лек автомобил "Опел Вектра" осъмна с 4 срязани гуми, а товарен "Ситроен" - с 3 срязани гуми. И двата автомобила са били паркирани в Сандански. По случая е образувано досъдебно производство.

В кресненското село Сливница положението беше дори още по-зле. Там две коли осъмнаха с по 4 срязани гуми, а още две коли се разминаха с по 1 срязана гума. След незабавно проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители на РУ-Сандански е установено, че извършител на деянието е 33-годишен мъж от с.Сливница. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Г. Георгиев

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