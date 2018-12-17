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Разложанин подкара колата си дрогиран, и още....


18 декември 2018 12:23   1845 прочита



От полицейски служители на РУ-Разлог, около 12:10 часа на 17.12.2018г. на път II-19 в района на гр.Разлог, е спрян за проверка лек автомобил „Рено Меган“, управляван от И.Д./31г./ от гр.Разлог. С техническо средство е установено, че същият е шофирал след употреба на наркотични вещества. Срещу И.Д. е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК.

Бързи производства за извършено престъпление по чл.345, ал.2 от НК срещу следните водачи на ППС:

На 17.12.2018г. около 21:30 часа по ул.“Митрополит Борис“ в гр.Благоевград, В.П./18г./ от с.Брежани, общ.Симитли е управлявал лек автомобил „Сеат Ибиза“ без регистрационни номера.

На 17.12.2018г. около 08:00 часа по бул.“П.Яворов“ в гр.Благоевград, Д.И./32г./ от с.Габрово, общ.Благоевград е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“, който не е регистриран по надлежния ред.

С. Стоянов

Още за: служители  проверка  автомобил Още от: Крими

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