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Празнично! Задигнаха БМВ навръх Йордановден в Благоевград


8 Януари 2018 13:46   1701 прочита



Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за това, че за времето от 17:00 часа до 22:00 часа на 06. 01. 2018г., противозаконно е отнет лек автомобил „БМВ“, паркиран в гр. Благоевград.

За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Това е поредният откраднат автомобил в Пиринско, полицията твърди, че епизодично пернишки автоджамбази щурмуват областтЕдин от откраднатите автомобили миналия месец бе открит в депо за разфасоване именно в Перник.

Петя Попова

Още за: кражба  автомобил  Благоевград Още от: Крими

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