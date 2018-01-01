

Празнично! Задигнаха БМВ навръх Йордановден в Благоевград

8 Януари 2018 13:46 1701 прочита







Полицейски служители на 01 РУ-Благоевград работят по получен сигнал за това, че за времето от 17:00 часа до 22:00 часа на 06. 01. 2018г., противозаконно е отнет лек автомобил „БМВ“, паркиран в гр. Благоевград. За случая е уведомена РП-Благоевград. Образувано е досъдебно производство. Това е поредният откраднат автомобил в Пиринско, полицията твърди, че епизодично пернишки автоджамбази щурмуват областтЕдин от откраднатите автомобили миналия месец бе открит в депо за разфасоване именно в Перник. Петя Попова Още за: кражба автомобил Благоевград Още от: Крими



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