В качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК е привлечен М.Д. (45 г.) от гр. Сандански, който на 06.06.2018 г. около 18:20 часа в същия град, е управлявал лек автомобил „Мерцедес Ц180“ без валидно СУМПС.

В качеството на обвиняем е привлечен Т.Ф. (54 г.) от гр. Благоевград за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, управлявал около 21:20 часа на 06.06.2018 г. в с. Катунци, общ. Сандански лек автомобил „Рено Еспейс“, с 2,35 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Около 12:00 часа на 12.06.2018 г. в гр. Белица, криминално проявения О.Ф. (31 г.) от същия град, е управлявал двуколесно МПС „Kimko People S“ нерегистрирано по надлежния ред (без регистрационна табела) – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. По случая е образувано досъдебно производство.

В. Анастасова