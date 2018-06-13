Новините на югозападна България
 Завръщането! Женствени обувки с котешки ток хит на 2018  Красавица! Мъжете въздишат по Гришовата Никол
 Сряда, 13 ЮниФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Поредните нередовни шофьори на пътя в Пиринско! Криминално проявен мъж от гр. Белица...


13 юни 2018 10:54  1 коментар   1768 прочита



В качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК е привлечен М.Д. (45 г.) от гр. Сандански, който на 06.06.2018 г. около 18:20 часа в същия град, е управлявал лек автомобил „Мерцедес Ц180“ без валидно СУМПС.

В качеството на обвиняем е привлечен Т.Ф. (54 г.) от гр. Благоевград за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, управлявал около 21:20 часа на 06.06.2018 г. в с. Катунци, общ. Сандански лек автомобил „Рено Еспейс“, с 2,35 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Около 12:00 часа на 12.06.2018 г. в гр. Белица, криминално проявения О.Ф. (31 г.) от същия град, е управлявал двуколесно МПС „Kimko People S“ нерегистрирано по надлежния ред (без регистрационна табела) – престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК. По случая е образувано досъдебно производство.

В. Анастасова

Още за: шофьори  Пиринско  автомобил Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат
1 коментар

13 юни 2018 12:14 | Petrich
Оценка:
0
 (
0
 гласа)

За Катунци 2 промила е в нормата! Само обиждате човека.




Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 8029
 5635
 4414
 3042
 2979
 2881
 2338
 1922
 1757
 1526
 18
 5
 2
 1
 1
 1
 1
 1
 106
 40
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.