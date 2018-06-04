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Пияните, дрогирани и нередовни шофьори на пътя в Пиринско нямат край


8 юни 2018 11:45   1708 прочита



Започнато е бързо производство за извършено престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК срещу М.Д. (35 г.) от гр. Сандански, който на 06.06.2018 г. е управлявал в същия град лек автомобил „Мерцедес Ц 180“ без валидно СУМПС.

Повдигнато е обвинение на С.К. (31 г.) от с. Дъбница, който около 14:00 часа на 04.06.2018 г. в с. Гърмен е управлявал лек автомобил „Опел Астра“, в нарушение на същия член.

В качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК е привлечен Б.Т. (35 г.) от гр. Благоевград за това, че около 04:50 часа на 03.06.208 г. е управлявал лек автомобил „Форд Ка“ с 1,63 промила концентрация на алкохол в кръвта.

Повдигнато е обвинение на Х.М. (28 г.) от гр. Разлог за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК. Около 11:10 часа на 04.06.2018 г. е управлявал лек автомобил „Деу Нексия“ след употреба на наркотично вещество – марихуана.

Р. Андонов

Още за: шофьори  Пиринско  град Още от: Крими

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