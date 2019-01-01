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Пияни шофьори по пътищата в Пиринско


2 септември 2019 12:22   1558 прочита



Няколко пияни шофьора заловиха пътни полицаи през изминалите почивни дни в Пиринско.

В събота след полунощ, по ул. “Глазне“ в Банско, 48-годишен мъж от София е управлявал лек автомобил „Мазда“ с наличие на 1, 21 промила алкохол в издишания въздух.

В неделя по бул. “Гоце Делчев“ в Гоце Делчев, 42-годишен мъж от София е управлявал лек автомобил „Волво“ с наличие на 1, 57 промила алкохол в издишания въздух.

Отново в неделя, в Белица, 38-годишен мъж от разложкото село Бабяк, е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 1, 94 промила алкохол в издишания въздух.

Късно вечерта в неделя, в село Копривлен, 35-годишен мъж е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ с наличие на 2, 19 промила алкохол в издишания въздух.

По същото време, по ул. “Освобождение“ в гр. Благоевград, 46-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Хонда Акорд“ с наличие на 1, 59 промила алкохол в издишания въздух.

Срещу всички тях бяха образувани бързи производства за извършено престъпление.

Г. Георгиев

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