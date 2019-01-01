Новините на югозападна България
Полезно е да прочетете! 20 правила за етикет, които всяка дама трябва да знае Ужасяващо! Лицето на красива моделка бе изпепелено от етерично пачулиево масло (СНИМКИ 18+) Тайната на една отвара, която прави чудеса с тялото ви
 Понеделник, 19 АвгустФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Пияни и дрогирани шофьори по пътищата в Кюстендилско, един се преобърна в канавка край Ябълково


19 август 2019 11:06   697 прочита



Пияни и дрогирани са заловени по пътищата в област Кюстендил през почивните дни. Един от шофьорите, управлявал лек автомобил „Пежо“ се преобърнал в крайпътна канавка малко преди село Ябълково.При проверка на 39- годишния водач, дрегерът е отчел наличието на 2,63 промила алкохол.

По случая е започнато бързо полицейско производство в Районно управление. Кюстендил. Отново 39- годишен шофьор бил задържан от кюстендилски пътни полицаи. Той управлявал мотоциклет с 2.52 промила алкохол. Водачът е кюстендилското село Стенско и по случая е започнато бързо полицейско производство.

Дупнишки пътни полицаи са установили 23- годишен водач на лек автомобил „Тойота“, който управлявал, след употреба на наркотично вещество. По случая е започнато бързо полицейско производство в Районно управление – Дупница.

К. Тодоров

Още за: шофьор  канавка  алкохол Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат



Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар
Кирилизация
<- ползвайте ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ако нямате кирилица

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 26163
 24577
 17423
 8897
 7889
 7298
 6696
 6542
 6286
 5439
 8
 7
 5
 4
 3
 1
 1
 1
 11
 10
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.