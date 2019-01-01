Пияни и дрогирани са заловени по пътищата в област Кюстендил през почивните дни. Един от шофьорите, управлявал лек автомобил „Пежо“ се преобърнал в крайпътна канавка малко преди село Ябълково.При проверка на 39- годишния водач, дрегерът е отчел наличието на 2,63 промила алкохол.

По случая е започнато бързо полицейско производство в Районно управление. Кюстендил. Отново 39- годишен шофьор бил задържан от кюстендилски пътни полицаи. Той управлявал мотоциклет с 2.52 промила алкохол. Водачът е кюстендилското село Стенско и по случая е започнато бързо полицейско производство.

Дупнишки пътни полицаи са установили 23- годишен водач на лек автомобил „Тойота“, който управлявал, след употреба на наркотично вещество. По случая е започнато бързо полицейско производство в Районно управление – Дупница.

К. Тодоров