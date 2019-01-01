Снощи 44-годишен водач на мотоциклет «Ямаха», нарушавайки правилата за движение, е причинил ПТП в с. Бистрица. Закаран е в дупнишка болница за лечение, без опасност за живота е. Водачът е бил в нетрезво състояние, резултатът от направения му тест е 2. 22 промила алкохол в издишания въздух, мотоциклетът е бил без регистрационни табели. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.

Вчера пътни полицаи са установили в Бобов дол 65-годишен водач на л. а. «Пежо» да управлява с регистрационни табели, издадени за друго МПС. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор.

Вчера в РУ Кюстендил е заявена кражба на около 70 лв. От черквата в с. Долно село, проникването е осъществено чрез взлом. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

Вчера в РУ Кюстендил е заявена кражба на лебедка и акумулатор от товарен автомобил, който е бил паркиран в местността «Попови ливади» в Осоговската планина. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

П. Попов