Вчера около 23:00 часа по ул.“България“ в гр.Банско, неправоспособният водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“ М.Ш./18г./ от гр.Белица е шофирал с наличие на 1,37 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.01.2018г. около 01:45 часа по ул.“България“ в гр.Банско, А.В./25г./ от гр.Разлог е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,40 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.01.2018г. около 03:50 часа по ул.“Тодор Александров“ в гр.Благоевград, И.Я./22г./ от с.Габрене, общ.Петрич, управлявайки лек автомобил „Форд Фокус“, допуска ПТП с материални щети, като се удря в паркиран лек автомобил „Рено Клио“. Пробата с техническо средство е отчела наличие на 2,12 промила алкохол в издишания въздух на И.Я.

Росица Митева