 © Guliver / GettyEма Стоун сключи модна сделка на стойност 10 млн. долара 
 Петък, 19 ЯнуариФорумКлюки
   РегистрацияЗабравена парола
ОбществоКримиХайлайфПолитикаБизнесОтблизоСиня лампаБългария и святЛюбопитноРелаксСпортСмяхОбяви

Пазете се! Нова порция пияни шофьори на пътя в Пиринско


19 Януари 2018 12:11   1372 прочита



Вчера около 23:00 часа по ул.“България“ в гр.Банско, неправоспособният водач на лек автомобил „Фолксваген Поло“ М.Ш./18г./ от гр.Белица е шофирал с наличие на 1,37 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.01.2018г. около 01:45 часа по ул.“България“ в гр.Банско, А.В./25г./ от гр.Разлог е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с наличие на 1,40 промила алкохол в издишания въздух.

На 19.01.2018г. около 03:50 часа по ул.“Тодор Александров“ в гр.Благоевград, И.Я./22г./ от с.Габрене, общ.Петрич, управлявайки лек автомобил „Форд Фокус“, допуска ПТП с материални щети, като се удря в паркиран лек автомобил „Рено Клио“. Пробата с техническо средство е отчела наличие на 2,12 промила алкохол в издишания въздух на И.Я.

Росица Митева

Още за: шофьори  път  Пиринско Още от: Крими

Добави/гласувай в Свежо   Сподели във Фейсбук Запомни    За печат

Вашият коментар

ВАЖНО! Правила за публикуване на коментар

Име



Коментар



Въведете кода от картинката

 



 34755
 16030
 11326
 9478
 6657
 6139
 4253
 3763
 3189
 3140
 44
 6
 4
 2
 2
 2
 1
 1
 1
 1
Реклама
   
Struma.com - Новините на югозападна БългарияБлогРекламаАбонаментКонтактиОбщи условияПоезия | Powered by FlexiCMS™
Информационна агенция STRUMA.COM - първи в новините на югозападна България. STRUMA.COM е запазена марка и като независима медия няма никаква връзка с други печатни и електронни медии със същото или подобни наименования.