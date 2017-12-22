Бързи производства са за започнати срещу:

- Й.Я. (45 г.) от с. Виногради, който на 22.06.208 г. около 10:55 ч. на пътя Роженски манастир – с. Рожен е управлявал лек автомобил „Мерцедес Вито“ без редовно СУМПС. Престъпление по чл. 343в, ал. 2 от НК .

- Д.А. (30 г.) от гр. Благоевград, който около 11:50 ч. на 22.06.2018 г. по ул. „Васил Априлов“ е управлявал мотопед „Априля“ – нерегистрирано по надлежния ред.

Престъпления по чл. 343а, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК.

.Х. (18 г.) от гр. Петрич, който на 22.06.2018 г. около 15:20 часа по ул. „Солунска“ в същия град, е управлявал мотоциклет „Кимко Куанон“, след употреба на наркотично вещество – кокаин. Престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

- В.П. (36 г.) от гр. Благоевград, който на 20.06.2018 г. около 14:00 часа по ул. „Иван Михайлов“, е управлявал мотопед „Ботаин БТ“, след употреба на наркотично вещество – канабис.

- Р.Х. (28 г.) от гр. Симитли за това, че на 21.06.2018 г. около 20:40 часа на пътя с. Покровник – жк. Струмско, е управлявал лек автомобил „Мерцедес ЦЛК 200“ след употреба на наркотично вещество – канабис.

- Б.П (26 г.) от гр. Благоевград - по ул. „Джеймс Баучер“ е управлявал, около 15:25 ч. на 22.06.2018 г., лек автомобил „Дачия Логан“ след употреба на наркотични вещества – канабис.

- В.А. (37 г.) от гр. Благоевград. За времето от 22.12.2017 г. до 13.01.2018 г. е

направил опит да отнеме от магазини „Кауфланд“ и „Метро“ в гр. Благоевград чужди движими вещи, на обща стойност около 166 лв. Престъпление по чл. 194 от НК.

- А.П. (21 г.) от гр. Петрич. На 07.02.2018 г. в жк. „Изток“- гр. Петрич, е държал в якето си наркотично вещество – канабис, с тегло 0,38 г.

- Б.А. (52 г.) от с. Церово, който на 20.06.2018 г. около 13:40 часа в същото село, е управлявал лек автомобил „ВАЗ 2105“ без регистрационни табели. Престъпление по чл. 345, ал. 2.



С. Стоянов