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Отмъщението на автобояджията: 54-годишен майстор от Дупница повреди автомобил, искал повече пари


25 юли 2019 11:09   987 прочита



54-годишен майстор от Дупница умишлено повредил автомобил, след като не получил повече пари от уговорените. В дупнишката полиция е получен сигнал за повреден автомобил „Фолксваген“. Преден, заден капак и таван на автомобила били напръскани с разяждащ спрей.

Местопроизшествието е обслужено от дежурна полицейска група, която установила, че извършител на действието е 54-годишният майстор бояджия. Той е поискал повече пари от предварително уговорената сума, при което собственикът не се съгласил, тогава майсторът поразил вече боядисания автомобил. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.

К. Тодоров

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