54-годишен майстор от Дупница умишлено повредил автомобил, след като не получил повече пари от уговорените. В дупнишката полиция е получен сигнал за повреден автомобил „Фолксваген“. Преден, заден капак и таван на автомобила били напръскани с разяждащ спрей.
Местопроизшествието е обслужено от дежурна полицейска група, която установила, че извършител на действието е 54-годишният майстор бояджия. Той е поискал повече пари от предварително уговорената сума, при което собственикът не се съгласил, тогава майсторът поразил вече боядисания автомобил. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.
К. Тодоров