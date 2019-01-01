

Отмъщението на автобояджията: 54-годишен майстор от Дупница повреди автомобил, искал повече пари

25 юли 2019 11:09 987 прочита







54-годишен майстор от Дупница умишлено повредил автомобил, след като не получил повече пари от уговорените. В дупнишката полиция е получен сигнал за повреден автомобил „Фолксваген“. Преден, заден капак и таван на автомобила били напръскани с разяждащ спрей. Местопроизшествието е обслужено от дежурна полицейска група, която установила, че извършител на действието е 54-годишният майстор бояджия. Той е поискал повече пари от предварително уговорената сума, при което собственикът не се съгласил, тогава майсторът поразил вече боядисания автомобил. По случая е започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. К. Тодоров Още за: отмъщение автобояджия сигнал Още от: Крими



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