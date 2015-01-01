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Осъдиха 26-годишен мъж от Кресна, изнудвал съгражданка с голи снимки


16 октомври 2019 11:42   1390 прочита



Окръжен съд-Благоевград осъди на 2 години условно 26-годишен мъж от Кресна, изнудвал своя съгражданка с голи снимки. Младият мъж, хакнал профила й във Фейсбук, след което започнал да я изнудва, че снимките ще бъдат публикувани в социалната мрежа.

След продължилия дълго време психически тормоз, момичето подало жалба в полицията. При проверка в компютъра на обвиняемия са открити файлове с порнографско съдържание с участието на потърпевшата, и А.Б се сдобил с обвинение. Делото бе гледано по съкратената процедура, след като обвиняемия се призна за виновен.

С. Стоянов

 

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