Бързи производства за извършено престъпление по чл. 343Б, ал.1 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 02.03.2018г. около 22:25 часа от с. Селище към с.Логодаж, Д.И./33г./ от с.Бело поле, общ.Благоевград е управлявал лек автомобил „Ауди“ с наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух.

На 04.03.2018г. около 15:33 часа в с.Корница, общ.Гоце Делчев, И.Е./51г./ е управлявал лек автомобил „Форд Ескорд“ с наличие на 2,50 промила алкохол в издишания въздух.

На 04.03.2018г. около 04:24 часа по ул.“Младост“ в гр.Сандански, М.Ю./37г./от гр.Сандански е управлявал лека автомобил „Ауди“ с наличие на 1,36 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.03.2018г. около 01:39 часа по ул.“Младост“ в гр.Сандански, Т.Б./27г./от Р.Гърция е управлявал лек автомобил „Шкода“ с наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух.

На 05.03.2018г. около 17:30 часа на ГКПП-Илинден“, Н.Д./63г./ от Р.Гърция е управлявал лек автомобил „Опел Корса“ с наличие на 1,60 промила алкохол в издишания въздух.

Бързи производства за извършено престъпление по чл.343Б, ал.3 от НК са образувани срещу следните водачи на ППС:

На 04.03.2018г. около 21:20 часа по ул. „България“ в гр.Банско, М.С./24г./ от гр.Якоруда е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ след употреба на наркотични вещества.

На 05.03.2018г. около 01:20 часа по ул.“Шар планина“ в гр.Благоевград, М.Ч./18г./от с.Покровник е управлявал лек автомобил „Мерцедес“ след употреба на наркотични вещества.

На 05.03.2018г. около 01:00 часа по ул.“България“ в гр.Банско, И.А./20г./ от с.Кузьово, общ.Белица е управлявал лек автомобил „Фолксваген Голф“ след употреба на наркотични вещества.

На 06.03.2018г. около 00:10 часа по ул.“Иван Гарванов“ в гр.Благоевград, В.Г./22г./ от гр.Благоевград е управлявал лек автомобил „Форд Мондео“ след употреба на наркотични вещества.

Р. Андонов