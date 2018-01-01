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Опасни и неизрядни шофьори в Пиринско


8 август 2019 12:31   1306 прочита

Снимка: dunavmost.com
Снимка: dunavmost.com


Снимка: dunavmost.com

Нова порция неизрядни и опасни шофьори заловиха полицаи вчера на територията на област Благоевград.

Сутринта на ПП1 Е-79 между Благоевград и Симитли, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 46-годишен водач от гр.Симитли. В хода на проверката е установено, че автомобилът не е регистриран по надлежния ред.

По-късно следобед, отново на същото място, 58-годишен мъж от благоевградското село Рилци е управлявал товарен автомобил „ДАФ“, който не е регистриран по надлежния ред и е без поставена регистрационна табела.

Бързо производство за извършено престъпление е образувано срещу 56-годишен благоевградчанин. Същият е управлявал лек автомобил "Сузуки Суифт" по ул.“Владо Черноземски“ в гр.Благоевград с наличие на 2,32 промила алкохол в издишания въздух.

Г. Георгиев

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