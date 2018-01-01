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Нова серия! Пияни шофьори по пътищата в Пиринско


8 февруари 2018 11:11   501 прочита



Бързо производство е образувано за извършено престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК срещу А. М. (54 г.) от с. Бачево, общ. Разлог. Около 17:30 часа на 07. 02. 2018 г. същият е управлявал по ул. „Рила“ в гр. Разлог лек автомобил „Пежо 106“ с концентрация на алкохол в издишания въздух 1, 62 на хиляда.

В качеството си на обвиняем за извършено престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК е привлечен Ю. А. (40 г.), който около 18:15 часа на 03. 02. 2018 г. в с. Изгрев, общ. Благоевград е управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с концентрация на алкохол в кръвта 1, 89 на хиляда.

Р. Митева

Още за: серия  шофьори  алкохол Още от: Крими

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