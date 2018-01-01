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Нова порция нередовни шофьори на пътя в Пиринско


13 февруари 2018 11:29   476 прочита



Започнато е бързо производство за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК срещу Е. Т. (40 г.) от с. Логодаж, който около 11:15 часа на 12. 02. 2018 г. по ул. „Иван Михайлов“ в гр. Благоевград е управлявал лек автомобил „Пежо 206“ без регистрационни табели и нерегистриран по надлежния ред.

В качеството на обвиняем е привлечен И. И. (25 г.) от с. Рибново, общ. Гърмен, който около 20:30 часа на 06. 10. 2017 г., по ул. „Иван Вазов“ в с. Огняново е управлявал лек автомобил „Хюндай Аксент“ без валидно СУМПС.

Повдигнато е обвинение за извършено престъпление по чл. 345, ал. 1 от НК на криминално проявеният В. М. (44 г.) от с. Турия, обл. Стара Загора. Около 14:00 часа на 06. 12. 2017 г. в гр. Добринище, същият е управлява лек автомобил „ВАЗ 2121“ с регистрационни табели, издадени за друг автомобил.

Р. Андонов

Още за: шофьори  автомобил  престъпление Още от: Крими

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