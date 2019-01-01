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Нередовни шофьори по пътищата в Югозапада, трима задържани


2 август 2019 11:43   1894 прочита



Некоректни шофьори по пътищата в Югозапада. В Кюстендил е задържан 47-годишен мъж, управлявал нерегистриран мотоциклет в село Бистрица. 30-годишният Д.Б от Симитли е задържан на бул. „Европа“ в Сандански за това, че управлява товарен автомобил „Мерцедес“ със заличен идентификационен номер. По случая е образувано досъдебно производство.

59- годишен мъж от село Рибново пък е за държан в село Осеново от служители на реда от Банско. Те са установили, че управлявания от него лек автомобил „Опел Вектра“ е с поставени регистрационни табели издадени за друго превозно средство. Образувано е досъдебно производство.

К. Тодоров

Още за: шофьори  пътища  арест Още от: Крими

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