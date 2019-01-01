Некоректни шофьори по пътищата в Югозапада. В Кюстендил е задържан 47-годишен мъж, управлявал нерегистриран мотоциклет в село Бистрица. 30-годишният Д.Б от Симитли е задържан на бул. „Европа“ в Сандански за това, че управлява товарен автомобил „Мерцедес“ със заличен идентификационен номер. По случая е образувано досъдебно производство.
59- годишен мъж от село Рибново пък е за държан в село Осеново от служители на реда от Банско. Те са установили, че управлявания от него лек автомобил „Опел Вектра“ е с поставени регистрационни табели издадени за друго превозно средство. Образувано е досъдебно производство.
К. Тодоров