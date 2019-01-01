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Крадци посред бял ден! Задигнаха "ВАЗ" в община Струмяни


23 май 2019 11:42   718 прочита



Крадците стават все по-нагли. Посред бял ден бе откраднал лек автомобил „ВАЗ“ в община Струмяни. В полицията в Сандански е получен сигнал за кражбата, която е станала около 18:30 часа вчера. Превозното средство е с прекратена регистрация и бил паркиран в местността „Лаката“, землището на село Горна Крущица, община Струмяни.

След незабавно проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители, автомобилът е установен в двор на къща в с. Микрево. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

К. Тодоров

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