Крадците стават все по-нагли. Посред бял ден бе откраднал лек автомобил „ВАЗ“ в община Струмяни. В полицията в Сандански е получен сигнал за кражбата, която е станала около 18:30 часа вчера. Превозното средство е с прекратена регистрация и бил паркиран в местността „Лаката“, землището на село Горна Крущица, община Струмяни.
След незабавно проведени издирвателни мероприятия, от полицейски служители, автомобилът е установен в двор на къща в с. Микрево. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.
К. Тодоров