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Èççåõà 460 ëèòðà íåëåãàëåí àëêîõîë îò êúùà â Äóïíèöà


5 îêòîìâðè 2018 11:38  1 êîìåíòàð   1747 ïðî÷èòà



Åêèï íà ìèòíè÷åñêà ìîáèëíà ãðóïà, ñúâìåñòíî ñ ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè îò ÑÄÂÐ, îòêðèõà íåëåãàëíà ðàêèÿ â ÷àñòåí èìîò â ðàéîíà íà ãðàä Äóïíèöà. Ïðè ïðîâåðêàòà íà 26.09.2018 â êúùàòà, äî âõîäíàòà âðàòà íà ïúðâè åòàæ è â àíòðåòî íà âòîðèÿ åòàæ, êàêòî è ïîä ñòúëáè íà ïðèëåæàùà ïîñòðîéêà /ïëåâíÿ/ ñà îòêðèòè ÷åòèðè ïëàñòìàñîâè áèäîíè ñ âìåñòèìîñò 120 ëèòðà è åäèí ïëàñòìàñîâ ñúä ñ âìåñòèìîñò äî 10 ëèòðà, ñúäúðæàùè æúëòåíèêàâà òå÷íîñò ñ ìèðèñ íà åòèëîâ àëêîõîë.

Îòêðèòîòî îáùî êîëè÷åñòâî å 460 ëèòðà. Â ðàìêèòå íà ïðîâåðêàòà ñîáñòâåíèêúò íà èìîòà íå å ïðåäñòàâèë ïðåä ïðîâåðÿâàùèòå äîêóìåíòè, çà ïðîèçõîä èëè ïëàòåí àêöèç, ñïîðåä Çàêîíà çà àêöèçèòå è äàíú÷íèòå ñêëàäîâå /ÇÀÄÑ/.

Âçåòè ñà ïðîáè çà ëàáîðàòîðåí àíàëèç. Ïî ñëó÷àÿ ùå áúäå îáðàçóâàíî àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî.

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5 îêòîìâðè 2018 15:35 | õàõà
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Íåêà âè å áúëãàðè âå÷å è ðàêèÿ íÿìà äà âàðèòå íèòî òþòþí ùå íèæåòå ... ñêîðî è êàðòîôèòå ùå ñà íåëåãàëíè ñàìî ñ ëèöåíç ùå ñå ñàäÿò... Ùå èçïëàùàòå çàåìè è êàóôëàíäè/áèëà ÷àê òî 10-òî êîëÿíî, à ãåðìàíöèòå ùå îáèêàëÿò ãðàäîâåòå ïî õàëàòè àõàõà




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