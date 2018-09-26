Åêèï íà ìèòíè÷åñêà ìîáèëíà ãðóïà, ñúâìåñòíî ñ ïîëèöåéñêè ñëóæèòåëè îò ÑÄÂÐ, îòêðèõà íåëåãàëíà ðàêèÿ â ÷àñòåí èìîò â ðàéîíà íà ãðàä Äóïíèöà. Ïðè ïðîâåðêàòà íà 26.09.2018 â êúùàòà, äî âõîäíàòà âðàòà íà ïúðâè åòàæ è â àíòðåòî íà âòîðèÿ åòàæ, êàêòî è ïîä ñòúëáè íà ïðèëåæàùà ïîñòðîéêà /ïëåâíÿ/ ñà îòêðèòè ÷åòèðè ïëàñòìàñîâè áèäîíè ñ âìåñòèìîñò 120 ëèòðà è åäèí ïëàñòìàñîâ ñúä ñ âìåñòèìîñò äî 10 ëèòðà, ñúäúðæàùè æúëòåíèêàâà òå÷íîñò ñ ìèðèñ íà åòèëîâ àëêîõîë.
Îòêðèòîòî îáùî êîëè÷åñòâî å 460 ëèòðà. Â ðàìêèòå íà ïðîâåðêàòà ñîáñòâåíèêúò íà èìîòà íå å ïðåäñòàâèë ïðåä ïðîâåðÿâàùèòå äîêóìåíòè, çà ïðîèçõîä èëè ïëàòåí àêöèç, ñïîðåä Çàêîíà çà àêöèçèòå è äàíú÷íèòå ñêëàäîâå /ÇÀÄÑ/.
Âçåòè ñà ïðîáè çà ëàáîðàòîðåí àíàëèç. Ïî ñëó÷àÿ ùå áúäå îáðàçóâàíî àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíî ïðîèçâîäñòâî.
Ñ. Ïåòðîâ